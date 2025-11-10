У Словаччині зіткнулися два потяги, десятки людей постраждали

Поблизу словацького міста Пезінок ввечері 9 листопада зіткнулися два пасажирські потяги, багато людей постраждали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Зіткнення сталося о 19:31 між потягами Tatran 620, який їхав з Кошице і мав прибути до Братислави о 19:33, та Rex 1814 з Нітри, що прибував до Братислави о 19:36.

фото Aktuality

"Ми знаходимося десь біля Пезінок. Це був страшний удар. Вони вже кричали, що той, хто є лікарем, повинен пройти в передню частину поїзда", – розповів aktuality.sk чоловік, який їхав у поїзді.

Після аварії 11 постраждалих були доставлені до лікарні в Братиславі, десятки людей отримали легкі поранення. Пізніше ЗМІ повідомили про два десятки госпіталізованих. За словами міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, в потягах їхало близько 800 осіб, і обидва потяги були "переповнені студентами". Міністр подякував усім рятувальним службам, які прибули на виклик.

На місці події працювали понад 60 поліцейських і 70 пожежників. Міністр юстиції Борис Сушко додав у своїй заяві, що евакуаційні автобуси Корпусу тюремної та судової охорони також були задіяні, щоб допомогти вивезти пасажирів з місця аварії.

"Я бажаю всім постраждалим в результаті зіткнення поїздів біля Пезінок якомога менше болю і якнайшвидшого одужання. Я дякую всім рятувальним службам за їхнє професійне втручання", – сказав президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Аварія спричинила перебої в русі на ділянці Пезінок-Святий Юр, але зараз залізничний рух відновлено.

Нагадаємо, схожа аварія сталась на сході Словаччини вранці 13 жовтня.

Тоді постраждали 69 осіб, семеро отримали тяжкі травми. Серед постраждалих – один громадянин України.