В центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в людей на остановке, есть погибшие

В центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.

Об этом сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 15:20 в центральном районе Стокгольма Остермальм, на улице Вальхаллавеген. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку. В спасательных службах пока не назвали количество пострадавших и воздержались от прямых комментариев о погибших.

По информации журналистов, несколько человек в результате наезда погибли. В полиции впоследствии подтвердили эту информацию, но воздержались от комментариев о количестве пострадавших и других деталях.

Водитель автобуса задержан. Причина ДТП пока неизвестна.

На месте находится большое количество экипажей полиции, медиков и пожарно-спасательной службы.

