ЗМІ: Греція хоче придбати в Ізраїлю понад 30 ракетних систем для своєї ППО

Греція веде переговори з Ізраїлем про придбання сучасних ракетних систем PULS, які будуть використовуватися для запланованого протиповітряного купола "Щит Ахіллеса".

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили два проінформовані джерела.

За словами одного з джерел Reuters, Греція хоче придбати "36 артилерійських систем PULS та протиповітряних систем для "Щита Ахіллеса".

Вартість 36 ракетних артилерійських систем PULS, виготовлених ізраїльською компанією Elbit, оцінюється в 650 мільйонів євро, сказало це джерело, уточнивши, що вони будуть використовуватися для захисту східних кордонів Греції з Туреччиною.

"Переговори з Ізраїлем активізуються наступного місяця", – додало джерело, уточнивши, що грецькі компанії забезпечать близько 25% проєкту.

Друге джерело в уряді Греції підтвердило Reuters, що переговори тривають.

Греція планує витратити близько 28 мільярдів євро до 2036 року на модернізацію своїх Збройних сил. Близько 3 мільярдів євро буде використано для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони та захисту від дронів під назвою "Щит Ахіллеса".

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.