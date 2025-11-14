СМИ: Греция хочет приобрести у Израиля более 30 ракетных систем для своей ПВО

Греция ведет переговоры с Израилем о приобретении современных ракетных систем PULS, которые будут использоваться для запланированного противовоздушного купола "Щит Ахиллеса".

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника.

По словам одного из источников Reuters, Греция хочет приобрести "36 артиллерийских систем PULS и противовоздушных систем для "Щита Ахиллеса".

Стоимость 36 ракетных артиллерийских систем PULS, изготовленных израильской компанией Elbit, оценивается в 650 миллионов евро, сказал этот источник, уточнив, что они будут использоваться для защиты восточных границ Греции с Турцией.

"Переговоры с Израилем активизируются в следующем месяце", – добавил источник, уточнив, что греческие компании обеспечат около 25% проекта.

Второй источник в правительстве Греции подтвердил Reuters, что переговоры продолжаются.

Греция планирует потратить около 28 миллиардов евро до 2036 года на модернизацию своих Вооруженных сил. Около 3 миллиардов евро будет использовано для создания многослойной системы противовоздушной обороны и защиты от дронов под названием "Щит Ахиллеса".

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США в отношении войны в Украине и геополитических событий последних месяцев.