CNN: посадовці США хочуть відмовити Трампа від підриву ядерної зброї

Американські високопосадовці, відповідальні за ядерний арсенал США, у найближчі дні мають зустрітись із представниками Білого дому, аби переконати їх відмовитися від відновлення випробувань ядерної зброї з її підривом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За інформацією CNN, із посадовцями Білого дому та Ради нацбезпеки планують зустрітись зокрема міністр енергетики США Кріс Райт і керівник Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс.

NNSA, що підпорядковується Міністерству енергетики, є федеральним агентством, відповідальним за створення, випробування та зберігання ядерного арсеналу США.

На майбутній зустрічі в Білому домі представники NNSA та Міністерства хочуть відмовити від випробувань із використанням вибухонебезпечних ядерних матеріалів, ідеться в матеріалі.

Натомість вони спробують скерувати Білий дім до реалістичного плану, який не передбачає підриву, пише CNN.

Телеканал водночас додає, що Трамп усе одно має право наказати провести випробування, якщо він не згоден з думкою експертів федерального уряду.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї після заяв правителя РФ про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування, що в цьому напрямку робитимуть США.