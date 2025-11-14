CNN: чиновники США хотят отговорить Трампа от подрыва ядерного оружия

Американские высокопоставленные чиновники, ответственные за ядерный арсенал США, в ближайшие дни должны встретиться с представителями Белого дома, чтобы убедить их отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия с его подрывом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации CNN, с чиновниками Белого дома и Совета нацбезопасности планируют встретиться, в частности, министр энергетики США Крис Райт и руководитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Брендон Уильямс.

NNSA, подчиняющееся Министерству энергетики, является федеральным агентством, ответственным за создание, испытания и хранение ядерного арсенала США.

На предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Министерства хотят отказаться от испытаний с использованием взрывоопасных ядерных материалов, говорится в материале.

Вместо этого они попытаются направить Белый дом к реалистичному плану, который не предусматривает подрыва, пишет CNN.

Телеканал при этом добавляет, что Трамп все равно имеет право приказать провести испытания, если он не согласен с мнением экспертов федерального правительства.

Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений правителя РФ об испытаниях крылатой ракеты "Буревесник" с ядерной энергетической установкой.

Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения, что в этом направлении будут делать США.