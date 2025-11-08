У Москві кажуть, що не отримували пояснень США щодо відновлення ядерних випробувань

У Москві заявили, що ще не отримували пояснень заяви президента США Дональда Трампа стосовно відновлення Штатами ядерних випробувань.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова наводить ТАСС.

Лавров заявив, що Москва поки не отримувала від США ніяких пояснень дипломатичними каналами з приводу того, що мав на увазі Трамп, коли сказав про відновлення ядерних випробувань.

"Незрозуміло, чи йшлося про випробування носіїв ядерної зброї, про проведення так званих підкритичних випробувань. Чи Дональд Трамп справді казав про намір Вашингтона відновити натуральні ядерні випробування", – сказав Сергєй Лавров.

"Коментарі представників Вашингтону, які потрапляють у публічний простір, свідчать радше про те, що єдиного розуміння, що мав на увазі президент США, у них немає", – додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї після заяв правителя РФ про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Згодом в адміністрації Трампа уточнили, що дані випробування ядерної зброї не передбачають ядерних вибухів.

Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування, що в цьому напрямку робитимуть США.