Єврокомісар з оборони пояснив, чому ЄС варто інтегрувати Україну у свої оборонні плани

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Україну потрібно вже зараз інтегрувати в оборонні плани і проєкти ЄС та переймати її досвід, оскільки подібного досвіду сучасної війни не має жодна інша армія Європи, а потенційний напад РФ є реальним сценарієм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до учасників конференції щодо європейського майбутнього України, текст якого опублікувала пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісар наголосив, що досвід Україна фактично вже допомагає європейцям зрозуміти, якою буде війна майбутнього. Інноваційні безпілотні технології радикально змінили поле бою та допомогли Україні протистояти переважаючому супротивнику, у тому числі відігнати Чорноморський флот РФ під східне узбережжя, знищити низку стратегічних бомбардувальників у глибокому тилу, бити по російських НПЗ.

"Вже зрозуміло, що ми маємо будувати наші основні проєкти оборонної готовності – Варту східного флангу, європейську "стіну дронів" – разом з Україною та включаючи у них Україну, і вчитися з бойового досвіду України", – сказав єврокомісар, зазначивши, що цим вже займається, зокрема, платформа Brave Tech EU.

"Ми маємо розуміти, що Путін справді може надумати "випробувати статтю 5 НАТО" у наступні 3-5 років, як відкрито попереджають нас розвідки Німеччини, Данії, Польщі. У цьому разі країни-сусіди РФ, як держави Балтії та Польща, зіткнуться з агресією загартованої у боях російської армії, яка тепер набагато сильніша, ніж була у лютому 2022 року", – наголосив він.

Кубілюс продовжив, що тепер ця російська армія теж має на озброєнні новітні технології, випробувані у реальній війні, тоді як у Європі єдиний інший, хто має такий досвід – це Україна з її майже мільйонною армією.

"Тож з боку ЄС було би дуже великою помилкою не інтегрувати невідкладно випробувані у бою українські спроможності. Нам потрібна така інтеграція вже зараз, не через 10 чи більше років", – підкреслив Кубілюс.

Також єврокомісар висловив думку, що "репараційна позика" ЄС для України була б сильним аргументом для Кремля щодо того, що варто завершувати війну.

