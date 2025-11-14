Еврокомиссар по обороне объяснил, почему ЕС стоит интегрировать Украину в свои оборонные планы

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Украину нужно уже сейчас интегрировать в оборонные планы и проекты ЕС и перенимать ее опыт, поскольку подобного опыта современной войны не имеет ни одна другая армия Европы, а потенциальное нападение РФ – реальный сценарий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к участникам конференции по европейскому будущему Украины, текст которого опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссар отметил, что опыт Украины фактически уже помогает европейцам понять, какой будет война будущего. Инновационные беспилотные технологии радикально изменили поле боя и помогли Украине противостоять превосходящему противнику, в том числе отогнать Черноморский флот РФ под восточное побережье, уничтожить ряд стратегических бомбардировщиков в глубоком тылу, бить по российским НПЗ.

"Уже понятно, что мы должны строить наши основные проекты оборонной готовности – Стражу восточного фланга, европейскую "стену дронов" – вместе с Украиной и включая в них Украину, и учиться из боевого опыта Украины", – сказал еврокомиссар, отметив, что этим уже занимается, в частности, платформа Brave Tech EU.

"Мы должны понимать, что Путин действительно может надумать "испытать статью 5 НАТО" в следующие 3-5 лет, как открыто предупреждают нас разведки Германии, Дании, Польши. В этом случае страны-соседи РФ, как государства Балтии и Польша, столкнутся с агрессией закаленной в боях российской армии, которая теперь гораздо сильнее, чем была в феврале 2022 года", – подчеркнул он.

Кубилюс продолжил, что теперь эта российская армия тоже имеет на вооружении новейшие технологии, испытанные в реальной войне, тогда как в Европе единственный другой, кто имеет такой опыт – это Украина с ее почти миллионной армией.

"Поэтому со стороны ЕС было бы очень большой ошибкой не интегрировать безотлагательно испытанные в бою украинские способности. Нам нужна такая интеграция уже сейчас, не через 10 или более лет", – подчеркнул Кубилюс.

Также еврокомиссар выразил мнение, что "репарационный заем" ЕС для Украины был бы сильным аргументом для Кремля относительно того, что стоит завершать войну.

