Зеленський анонсував угоди щодо авіації з Францією та енергетики – з Грецією

Україна готує угоди з Францією та Грецією для зміцнення своєї протиповітряної оборони та енергетичного сектора відповідно.

Як пише "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні в пʼятницю повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що раніше цього тижня країни Північної Європи та Балтії оголосили про внесення додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

"Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду", – додав він.

Також, сказав президент, українська сторона готує угоду з Грецією "по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі".

Зеленський не розкрив деталей угод.

Відомо, що президент має здійснити візит до Греції 16 листопада, а наступного дня – до Франції.

Наприкінці жовтня французький президент Емманюель Макрон під час засідання лідерів "коаліції рішучих" сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.