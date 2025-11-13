У Греції анонсували візит Зеленського 16 листопада
Новини — Четвер, 13 листопада 2025, 19:50 —
Президент України Володимир Зеленський, як очікується, відвідає Афіни в неділю, 16 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Програма візиту Зеленського до Греції постійно коригується з міркувань безпеки, проте його прибуття очікується в першій половині дня.
Глава держави попередньо зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасуласом, премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.
Востаннє президент України був у Греції в серпні 2023 року для участі у саміті "Україна – Балкани".
А грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс востаннє відвідував Україну в червні 2025 року. Він був в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: