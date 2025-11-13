У Греції анонсували візит Зеленського 16 листопада

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, відвідає Афіни в неділю, 16 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Програма візиту Зеленського до Греції постійно коригується з міркувань безпеки, проте його прибуття очікується в першій половині дня.

Глава держави попередньо зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасуласом, премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.

Востаннє президент України був у Греції в серпні 2023 року для участі у саміті "Україна – Балкани".

А грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс востаннє відвідував Україну в червні 2025 року. Він був в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".