Зеленский анонсировал соглашения по авиации с Францией и энергетике – с Грецией

Украина готовит соглашения с Францией и Грецией для укрепления своей противовоздушной обороны и энергетического сектора соответственно.

Как пишет "Европейская правда", об этом в вечернем обращении в пятницу сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что ранее на этой неделе страны Северной Европы и Балтии объявили о внесении дополнительных 500 миллионов долларов в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.

"Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение", – добавил он.

Также, сказал президент, украинская сторона готовит соглашение с Грецией "по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе".

Зеленский не раскрыл деталей соглашений.

Известно, что президент должен совершить визит в Грецию 16 ноября, а на следующий день – во Францию.

В конце октября французский президент Эмманюэль Макрон во время заседания лидеров "коалиции решительных" сказал, что Франция окажет Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.