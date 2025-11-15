США продадуть Німеччині ракет до систем ППО на $3,5 мільярди

Державний департамент США схвалив можливий продаж Німеччині ракет Standard Missile 6 Block I і Standard Missile 2 Block IIIC, а також супутнього обладнання на суму близько 3,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Агентство надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес.

Як зазначено, уряд Німеччини запросив купівлю до 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I і до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а також різного супутнього обладнання. Загальна кошторисна вартість становить 3,5 млрд доларів.

"Пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою, це допоможе Німеччині реагувати на "нинішні та майбутні загрози за рахунок надання інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які можуть бути розгорнуті за допомогою майбутніх бойових кораблів класу F127, оснащених системою озброєння Aegis", а також поліпшить її здатність діяти спільно зі збройними силами США та інших союзників.

Нагадаємо, у вересні США схвалили закупівлю урядом Німеччини ракет класу "повітря–повітря" середньої дальності AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles та супутнього обладнання на орієнтовну суму $1,23 млрд.

До того США схвалили продаж Польщі Javelin на $780 млн.