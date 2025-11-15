У Нюрнберзі через бомбу часів Другої світової евакуювали десятки тисяч людей
В німецькому Нюрнберзі через виявлену авіаційну бомбу часів Другої світової війни довелось евакуювати 21 тисячу осіб.
Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".
Бомба вагою близько 450 кілограмів була виявлена у п’ятницю під час будівельних робіт на вулиці Авенаріус у районі Гроссройт.
Увечері того дня поліція почала закривати дороги в небезпечній зоні. Автомобілі з гучномовцями проїжджали по району, щоб поінформувати мешканців.
Влада також закликала мешканців якомога швидше покинути свої будинки і залишитися у родичів або друзів.
Загалом до 21 тисячі людей були змушені покинути свої будинки та квартири.
За словами представників міста, це була найбільша евакуація, яку Нюрнберг коли-небудь проводив після виявлення бомби часів війни.
Вранці у суботу, 15 листопада, сапери успішно знешкодили бомбу.
Трьом саперам знадобилося близько години, щоб знешкодити вибуховий пристрій. Після знешкодження бомби її вивезли, а мешканцям дозволили повернутися до своїх домівок.
На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.
Крім того, у центрі Кракова перекривали вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.