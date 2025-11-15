В Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали десятки тысяч человек

В немецком Нюрнберге из-за обнаруженной авиационной бомбы времен Второй мировой войны пришлось эвакуировать 21 тысячу человек.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Бомба весом около 450 килограммов была обнаружена в пятницу во время строительных работ на улице Авенариус в районе Гроссройт.

Вечером того же дня полиция начала закрывать дороги в опасной зоне. Автомобили с громкоговорителями проезжали по району, чтобы проинформировать жителей.

Власти также призвали жителей как можно быстрее покинуть свои дома и остаться у родственников или друзей.

В общей сложности до 21 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и квартиры.

По словам представителей города, это была самая крупная эвакуация, которую Нюрнберг когда-либо проводил после обнаружения бомбы времен войны.

Утром в субботу, 15 ноября, саперы успешно обезвредили бомбу.

Трем саперам понадобилось около часа, чтобы обезвредить взрывное устройство. После обезвреживания бомбы ее вывезли, а жителям разрешили вернуться в свои дома.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Кроме того, в центре Кракова перекрывали улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.