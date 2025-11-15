Трамп налаштований судитись з BBC попри вибачення

Президент США Дональд Трамп заявив, що подасть до суду на британську медіакорпорацію BBC через редагування його промови в програмі Panorama навіть попри те, що мовник перепросив перед ним.

Про це Трамп сказав у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One, його цитує ВВС, повідомляє "Європейська правда".

У четвер BBC заявила, що монтаж промови від 6 січня 2021 року ненавмисно створив "хибне враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій", і повідомила, що промова більше не буде транслюватися.

Корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

"Ми подамо на них до суду на суму від 1 млрд доларів до 5 млрд доларів, ймовірно, наступного тижня… Я думаю, що я повинен це зробити. Вони обдурили. Вони змінили слова, які я вимовив", – сказав Трамп журналістам у п’ятницю.

Він також розповів, що не обговорював це питання з британським прем’єром Кіром Стармером. Водночас президент США додав Стармер просив поговорити з ним.

За словами Трампа, він зателефонує Стармеру у вихідні.

Після цього Трамп сказав, що у нього є "обов'язок" подати до суду на BBC.

"Якщо ви цього не зробите, ви не зможете запобігти повторенню подібного з іншими людьми", – вважає президент.

Він назвав редагування своєї промови "кричущим" і "гіршою, ніж справа з Камалою", маючи на увазі суперечку, яка у нього виникла з американським інформаційним агентством CBS з приводу інтерв'ю в програмі "60 хвилин" з його суперницею на виборах 2024 року Камалою Гарріс.

Редагування BBC з'явилося в документальному фільмі Panorama, який вийшов в ефір за кілька днів до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, але викликало значний суспільний резонанс лише після того, як минулого тижня газета Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки BBC.

У записці колишній незалежний зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC висловив занепокоєння тим, що частина промови була відредагована таким чином, що президент прямо заохочував бунт у Капітолії в січні 2021 року.

Трамп насправді сказав: "Ми підемо до Капітолія і будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок".

Однак у монтажі "Панорами" він сказав наступне: "Ми підемо до Капітолія... і я буду там з вами. І ми будемо боротися. Будемо битися, до біса".

Внаслідок цього генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку.

Після цього Трамп заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт також наголосила, що Трамп налаштований судитись із BBC.