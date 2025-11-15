Трамп настроен судиться с BBC, несмотря на извинения

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на британскую медиакорпорацию BBC за редактирование его речи в программе Panorama, даже несмотря на то, что вещатель извинился перед ним.

Об этом Трамп сказал в беседе с журналистами на борту Air Force One, его цитирует ВВС, сообщает "Европейская правда".

В четверг BBC заявила, что монтаж речи от 6 января 2021 года непреднамеренно создал "ложное впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям", и сообщила, что речь больше не будет транслироваться.

Корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

"Мы подадим на них в суд на сумму от 1 млрд долларов до 5 млрд долларов, вероятно, на следующей неделе... Я думаю, что я должен это сделать. Они обманули. Они изменили слова, которые я произнес", – сказал Трамп журналистам в пятницу.

Он также рассказал, что не обсуждал этот вопрос с британским премьером Киром Стармером. В то же время президент США добавил, что Стармер просил поговорить с ним.

По словам Трампа, он позвонит Стармеру в выходные.

После этого Трамп сказал, что у него есть "обязанность" подать в суд на BBC.

"Если вы этого не сделаете, вы не сможете предотвратить повторение подобного с другими людьми", – считает президент.

Он назвал редактирование своей речи "вопиющим" и "хуже, чем дело с Камалой", имея в виду спор, который у него возник с американским информационным агентством CBS по поводу интервью в программе "60 минут" с его соперницей на выборах 2024 года Камалой Харрис.

Редактирование BBC появилось в документальном фильме Panorama, который вышел в эфир за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но вызвало значительный общественный резонанс только после того, как на прошлой неделе газета Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, что президент прямо поощрял бунт в Капитолии в январе 2021 года.

Трамп на самом деле сказал: "Мы пойдем в Капитолий и будем поддерживать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин".

Однако в монтаже "Панорамы" он сказал следующее: "Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем бороться. Будем сражаться, черт возьми".

В результате генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку.

После этого Трамп заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также подчеркнула, что Трамп настроен судиться с BBC.