Трамп заявив, що зобов’язаний подати в суд на BBC через відредаговану промову

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC через те, як частина його промови була відредагована в документальному фільмі Panorama.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі BBC.

В ефірі програми "Кут Інгрема" на телеканалі Fox News президента запитали, чи буде він подавати позов, на що він відповів: "Ну, думаю, я повинен, знаєте, чому б і ні, тому що вони обдурили громадськість, і вони визнали це".

Трамп продовжив: "Вони фактично змінили мою промову 6 січня, яка була прекрасною, дуже заспокійливою промовою, і змусили її звучати радикально. І вони насправді змінили її. Те, що вони зробили, було досить неймовірним".

На повторне запитання, чи буде він просувати судовий процес, він відповів: "Ну, я думаю, що я зобов'язаний це зробити, тому що ви не можете змусити людей, ви не можете дозволити людям робити це".

Інтерв'ю для Fox News було записано в понеділок, хоча розділ, що стосується BBC, був опублікований Fox News лише пізно ввечері у вівторок у США.

Лист від адвокатів Трампа BBC отримала в неділю. У ньому вони вимагають "повного і справедливого спростування" документального фільму, вибачень і "належної компенсації президенту Трампу за завдану шкоду".

Він встановлює крайній термін до 22:00 за Гринвічем у п'ятницю для відповіді корпорації.

BBC заявила, що надасть відповідь у належний час.

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово погрожував юридичними позовами іншим ЗМІ через їхнє висвітлення його діяльності. Він уклав мирову угоду з CBS News і ABC News, отримавши великі виплати, і намагався подати позов проти New York Times.

Редагування BBC з'явилося в документальному фільмі Panorama, який вийшов в ефір за кілька днів до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, але викликало значний суспільний резонанс лише після того, як минулого тижня газета Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки BBC.

У записці колишній незалежний зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC висловив занепокоєння тим, що частина промови була відредагована таким чином, що президент прямо заохочував бунт у Капітолії в січні 2021 року.

Трамп насправді сказав: "Ми підемо до Капітолія і будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок".

Однак у монтажі "Панорами" він сказав наступне: "Ми підемо до Капітолія... і я буду там з вами. І ми будемо боротися. Будемо битися, до біса".

Внаслідок цього генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку.

Нагадаємо, у лютому Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

Наприкінці лютого агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах.

У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь агентства Associated Press у президентському пулі журналістів.