Білий дім: Трамп налаштований позиватись проти BBC

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп налаштований судитись із BBC через монтаж його виступу навіть попри вибачення мовника.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі GB News.

За словами Левітт, Трамп вважає BBC "лівацькою пропагандистською машиною, яка, на жаль, субсидується британськими платниками податків".

"Як ви знаєте, зовнішній юридичний радник президента подав позов проти BBC. Ми очікуємо, що він буде тривати, і чи перепросять вони (BBC. – Ред.), чи ні – залежить від них", – додала вона.

Днями президент США у листі до британського мовника BBC попередив, що може подати до суду через монтаж його виступу 6 січня 2021 року в документальному фільмі.

Фільм вийшов за кілька днів до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, але привернув увагу лише після того, як минулого тижня газета The Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки BBC.

У записці колишній незалежний зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC висловив занепокоєння тим, що частина промови була відредагована таким чином, нібито Трамп прямо заохочував штурм Капітолія.

Нещодавно президент США заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC.

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово погрожував юридичними позовами іншим ЗМІ через їхнє висвітлення його діяльності. Він уклав мирову угоду з CBS News і ABC News, отримавши великі виплати, і намагався подати позов проти New York Times.