Трамп говорит, что Европа "уже не та" из-за миграции

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что Европа "уже не та", поскольку массовая миграция продолжает охватывать континент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил в интервью GB News.

По словам Трампа, ему "грустно видеть, что произошло в Европе с иммиграцией".

"Если посмотреть, то Европа уже не та. Я не могу сказать, что это касается всех мест, но почти всех. Есть пара исключений", – добавил он.

Напомним, летом Трамп во время своего визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Он также советовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру снизить налоги, сократить иммиграцию и побороть преступность в стране.