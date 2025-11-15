У Словаччині кажуть, що випрошений Орбаном виняток із санкцій США поширюється і на них

В словацькому уряді заявили, що виняток з американських санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл", який угорський прем’єр Віктор Орбан випросив у президента Дональда Трампа, поширюється і на Словаччину.

Про це сказала міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова, яку цитує TASR, повідомляє "Європейська правда".

Вона пояснила, що виняток стосується і Словаччини, оскільки братиславський нафтопереробний завод Slovnaft належить угорській компанії MOL.

"Всі процедури закупівлі нафти відбуваються під одним дахом, під компанією MOL. Це означає, що коли Угорщина отримала від американської адміністрації на один рік виняток на закупівлю російської нафти, воно буде застосовуватися і до закупівлі російської нафти в рамках Slovnaft, оскільки вона належить до групи MOL", – сказала Сакова.

Наразі Slovnaft використовує російську нафту приблизно для двох третин своєї продукції. Решту імпортує з Хорватії нафтопроводом Adria.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Дональда Трампа. За підсумками зустрічі стало відомо, що США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.

Чи буде виняток постійним або обмеженим у часі, залишається спірним. У той час як американська адміністрація говорить про один рік, угорські представники стверджують, що угода не має часових обмежень.