В Словакии говорят, что выпрошенное Орбаном исключение из санкций США распространяется и на них

В словацком правительстве заявили, что исключение из американских санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл", которое венгерский премьер Виктор Орбан выпросил у президента Дональда Трампа, распространяется и на Словакию.

Об этом сказала министр экономики Словакии Дениса Сакова, которую цитирует TASR, сообщает "Европейская правда".

Она пояснила, что исключение касается и Словакии, поскольку братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft принадлежит венгерской компании MOL.

"Все процедуры закупки нефти происходят под одной крышей, под компанией MOL. Это означает, что когда Венгрия получила от американской администрации на один год исключение на закупку российской нефти, оно будет применяться и к закупке российской нефти в рамках Slovnaft, поскольку она принадлежит к группе MOL", – сказала Сакова.

Сейчас Slovnaft использует российскую нефть примерно для двух третей своей продукции. Остальное импортирует из Хорватии по нефтепроводу Adria.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Дональду Трампу. По итогам встречи стало известно, что США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.

Будет ли исключение постоянным или ограниченным во времени, остается спорным. В то время как американская администрация говорит об одном году, венгерские представители утверждают, что соглашение не имеет временных ограничений.