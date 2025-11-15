Кілька німецьких ультраправих політиків прибули на форум в Сочі

Кілька німецьких політиків з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") прибули в Сочі для участі в організованому російською владою симпозіумі "БРІКС – Європа".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Один з них, керівник відділення "АдН" у федеральній землі Саксонія Йорґ Урбан, опублікував 14 листопада у соціальній мережі Facebook фотографію, на якій він тримає буклет форуму, а поруч з ним стоять два його однопартійці – депутат Бундестагу Штеффен Котре і депутат Європейського парламенту Ганс Нойхофф.

Російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомило про візит лише одного німецького парламентаря – Котре. Ультраправий німецький журнал Compact написав 15 листопада, що Котре, виступаючи на форумі, різко розкритикував енергетичну політику Німеччини.

Раніше повідомлялося, що до складу делегації "АдН" мав увійти і депутат Бундестагу Райнер Ротфус, який відвідував аналогічний захід у Сочі минулого року. Однак за кілька днів до поїздки проти неї виступила співголова "АдН" Аліса Вайдель, заявивши, що Ротфус "після розмов з колегами" і "за власною ініціативою" вирішив відмовитися від участі в симпозіумі.

Ротфус мав зустрітись із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитрієм Медведєвим, але у партії зрештою не схвалили такої його ініціативи.