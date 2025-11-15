Несколько немецких ультраправых политиков прибыли на форум в Сочи

Несколько немецких политиков из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" („АдГ") прибыли в Сочи для участия в организованном российскими властями симпозиуме "БРИКС – Европа".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Один из них, руководитель отделения "АдН" в федеральной земле Саксония Йорг Урбан, опубликовал 14 ноября в социальной сети Facebook фотографию, на которой он держит буклет форума, а рядом с ним стоят два его однопартийца – депутат Бундестага Штеффен Котре и депутат Европейского парламента Ганс Нойхофф.

Российское государственное пропагандистское агентство ТАСС сообщило о визите только одного немецкого парламентария – Котре. Ультраправый немецкий журнал Compact написал 15 ноября, что Котре, выступая на форуме, резко раскритиковал энергетическую политику Германии.

Ранее сообщалось, что в состав делегации "АдГ" должен был войти и депутат Бундестага Райнер Ротфус, который посещал аналогичное мероприятие в Сочи в прошлом году. Однако за несколько дней до поездки против нее выступила сопредседатель "АдГ " Алиса Вайдель, заявив, что Ротфус "после разговоров с коллегами" и "по собственной инициативе" решил отказаться от участия в симпозиуме.

Ротфус должен был встретиться с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, но в партии в конце концов не одобрили такой его инициативы.