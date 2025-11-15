Польша аннулировала паспорта депутата, который скрывается от правосудия в Венгрии

Прокуратура Польши объявила недействительными два паспорта оппозиционного депутата-беглеца Марчина Романовского – дипломатический и гражданский – чтобы предотвратить его побег из Шенгенской зоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Марчин Романовский признался, что получил информацию об аннулировании обоих паспортов через систему mObywatel.

Романовский, бывший заместитель министра юстиции и депутат от "Права и справедливости", разыскивается по европейскому ордеру на арест в связи с расследованием вокруг Фонда справедливости.

После того, как Романовский сбежал из страны в Венгрию, прокуратура обратилась с ходатайством об аннулировании двух его паспортов в органы, которые их выдали – Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел. Один из них – дипломатический, который Романовский имел в должности заместителя министра юстиции, а другой – гражданский.

Эту информацию подтвердил прокурор Пшемыслав Новак, представитель Национальной прокуратуры. "Основанием для признания паспорта недействительным стало ходатайство прокурора, который ведет следствие, поданное на основании ст. 70 п. 2 п. 11 Закона о паспортных документах (...). Существовала необходимость обеспечить дальнейший ход расследования, в частности, путем предотвращения или препятствования дальнейшему побегу подозреваемого Марчина Романовского с использованием этого документа, в том числе предотвращения его выезда за пределы Шенгенской зоны", – добавил он.

Напомним, Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости – специальном фонде для поддержки пострадавших от преступлений, который подчиняется Министерству юстиции Польши.

Он оказался среди должностных лиц предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы относительно их работы при правлении "ПиС". Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также организация голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

В конце прошлого года адвокат Романовского заявил, что правительство Венгрии предоставило ему убежище, потому что польский депутат якобы "не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Польше из-за политической ангажированности некоторых судей, которые открыто поддерживают нынешнего министра юстиции".