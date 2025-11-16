Укр Рус Eng

МЗС Бельгії про хвилю масованих ударів РФ по Україні: це військові злочини

Новини — Неділя, 16 листопада 2025, 08:30 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево засудив хвилю масованих російських атак на українські регіони, зокрема висловив "глибоку стурбованість" ударом, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану в Києві. 

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 15 листопада Прево заявив, що Бельгія "найрішучіше і найчіткіше" засуджує хвилю масових російських атак, які вразили Україну протягом останніх тижнів. 

"Давайте будемо чіткими: це військові злочини. Вони є частиною систематичної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українського народу", – наголосив він.

Глава зовнішньополітичного відомства Бельгії також зазначив, що його країна "глибоко стурбована ударом", внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану в Києві. 

"Напад на дипломатичну місію є не тільки неприйнятним, але й прямим порушенням принципів, на яких базується міжнародна система. Бельгія твердо стоїть на боці Азербайджану та всього дипломатичного персоналу, який постраждав від цього насильства", – наголосив він.

Прево запевнив у продовженні підтримки України партнерами.

У ніч проти 14 листопада Росія масовано вдарила по українських регіонах, внаслідок чого уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану.

Після цього Азербайджан викликав на розмову посла Росії.

