МИД Бельгии о волне массированных ударов РФ по Украине: это военные преступления

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево осудил волну массированных российских атак на украинские регионы, в частности выразил "глубокую обеспокоенность" ударом, в результате которого пострадало посольство Азербайджана в Киеве.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Вечером 15 ноября Прево заявил, что Бельгия "самым решительным и четким образом" осуждает волну массовых российских атак, которые поразили Украину в течение последних недель.

"Давайте будем четкими: это военные преступления. Они являются частью систематической стратегии, направленной на подрыв морального духа украинского народа", – подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии также отметил, что его страна "глубоко обеспокоена ударом", в результате которого пострадало посольство Азербайджана в Киеве.

"Нападение на дипломатическую миссию является не только неприемлемым, но и прямым нарушением принципов, на которых основана международная система. Бельгия твердо стоит на стороне Азербайджана и всего дипломатического персонала, пострадавшего от этого насилия", – подчеркнул он.

Прево заверил в продолжении поддержки Украины партнерами.

В ночь на 14 ноября Россия массированно ударила по украинским регионам, в результате чего обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана.

После этого Азербайджан вызвал на разговор посла России.