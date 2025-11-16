У Франції назвали масовані удари РФ по Києву новою ескалацією

Міністерство закордонних справ Франції засудило російську масовану атаку у ніч проти 14 листопада, внаслідок якої у Києві постраждали понад три десятка людей.

Про це повідомили в офіційному представництві французького зовнішньополітичного відомства, пише "Європейська правда".

У МЗС Франції заявили, що ці удари РФ були спрямовані головним чином проти Києва, енергетичних об'єктів столиці, житлових районів та лікарні, що "спричинило численні жертви та поранення, в тому числі серед дітей".

"Ці удари, які були значного масштабу і включали близько 430 дронів та 18 ракет, запущених декількома залпами, є подальшою ескалацією і демонструють, якщо потрібні додаткові докази, небажання Росії дотримуватися миру", – наголосили у Франції.

Країна висловила Україні повну солідарність з народом та владою, а також з персоналом посольства Азербайджану, яке також постраждало вналсдіок удару.

Франція наголосила на непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Франція продовжуватиме разом з усіма своїми партнерами посилювати підтримку України та тиск на Росію з метою припинення війни", – додали у заяві.

У ніч проти 14 листопада Росія масовано вдарила по українських регіонах, внаслідок чого уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану.

Після цього Азербайджан викликав на розмову посла Росії. У Бельгії засудили цей російський удар.