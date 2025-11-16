Во Франции назвали массированные удары РФ по Киеву новой эскалацией

Министерство иностранных дел Франции осудило массированную атаку России в ночь на 14 ноября, в результате которой в Киеве пострадали более трех десятков человек.

Об этом сообщили в официальном представительстве французского внешнеполитического ведомства, пишет "Европейская правда".

В МИД Франции заявили, что эти удары РФ были направлены главным образом против Киева, энергетических объектов столицы, жилых районов и больницы, что "привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей".

"Эти удары, которые были значительного масштаба и включали около 430 дронов и 18 ракет, запущенных несколькими залпами, являются дальнейшей эскалацией и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, нежелание России соблюдать мир", – подчеркнули во Франции.

Страна выразила Украине полную солидарность с народом и властью, а также с персоналом посольства Азербайджана, которое также пострадало в результате удара.

Франция подчеркнула непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать поддержку Украины и давление на Россию с целью прекращения войны", – добавили в заявлении.

В ночь на 14 ноября Россия массированно ударила по украинским регионам, в результате чего обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана.

После этого Азербайджан вызвал на разговор посла России. В Бельгии осудили этот российский удар.