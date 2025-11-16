Зеленський: Україна та Європа підготували нові домовленності щодо ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами підготувала сильні домовленості щодо протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що за минулу ніч Росія запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – "шахеди". За його словами, за цей тиждень Росія вдарила по Україні близько 1000 ударними дронами, майже 980 керованими авіаційними бомбами і 36 ракетами.

"І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту", – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна підготувала нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити захист неба, стійкість і дипломатію.

Президент Володимир Зеленський на початку листопада заявив, що нещодавно Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

А 16 листопада він анонсував "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації.