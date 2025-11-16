Зеленский: Украина и Европа подготовили новые договоренности по ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами подготовила сильные договоренности по противовоздушной обороне.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что за прошедшую ночь Россия запустила по Украине более 170 дронов, из них не менее половины – "шахиды". По его словам, за эту неделю Россия нанесла по Украине около 1000 ударов ударными дронами, почти 980 управляемыми авиационными бомбами и 36 ракетами.

"И каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба – системы ПВО, боевой авиации, мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы усилить защиту Украины", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина подготовила новые сильные договоренности с Европой, чтобы существенно укрепить защиту неба, устойчивость и дипломатию.

Президент Владимир Зеленский в начале ноября заявил, что недавно Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

А 16 ноября он анонсировал "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации.