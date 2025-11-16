Туреччина претендує на проведення кліматичної конференції ООН у 2026 році

Туреччина змагається з Австралією за право провести Конференцію ООН з питань зміни клімату COP31 у 2026 році та готова провести її самостійно, якщо не вдасться досягти консенсусу з цього питання.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AFP повідомило турецьке дипломатичне джерело.

Наразі й Австралія, і Туреччина подали заявку на головування під час кліматичної конференції ООН у наступному році. Але організатора мають обрати консенсусом.

Якщо Австралія або Туреччина не відкличуть свою заявку або країни якимось чином не домовляться про спільне головування на COP31, обидві країни втратять цю можливість.

Турецьке джерело AFP повідомило, що спершу з Австралією вдалось досягти взаєморозуміння, включно з питаннями співголовування та спільних зустрічей на високому рівні.

Але, додав співрозмовник агентства, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе у нещодавньому листі до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відхилив попередні домовленості, посилаючись на правила ООН і побоювання, що кліматичні проблеми Тихоокеанського регіону будуть применшені.

"Туреччина продовжує виступати за модель спільного головування як крок до зміцнення багатосторонності, але готова самостійно приймати конференцію, якщо консенсусу досягти не вдасться", – повідомило джерело AFP.

Нагадаємо, COP30 триває у Бразилії, причому Сполучені Штати не направили на конференцію посадовців високого рівня.

У ЄС вважають, що неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "переломним моментом" та завдає шкоди глобальній кліматичній політиці.