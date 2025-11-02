ЄС: неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "поворотним моментом"

У ЄС вважають, що неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "переломним моментом" та завдає шкоди глобальній кліматичній політиці.

Про це заявив агентству Bloomberg єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра, повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю США заявили, що не направлятимуть cвоїх високопосадовців на кліматичну конференцію під егідою ООН, відому як COP30, що пройде у Бразилії в листопаді.

"Ми говоримо про найбільшого, найвпливовішого та найважливішого геополітичного гравця у всьому світі. Це другий за величиною емітент", – сказав Хукстра про США в інтерв'ю в Торонто в суботу.

"Тож якщо гравець такого масштабу фактично каже: "Ну, я йду, а ви всі інші розберіться з цим", – це, очевидно, завдає шкоди", – додав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили свою участь у COP30, тоді як президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як очікується, підтвердять це найближчими днями.

Назвавши відсутність топпосадовців США на COP30 "переломним моментом", Хукстра вказав на постійну залученість багатьох губернаторів та мерів США до вирішення кліматичних питань.

Він також навів поточне економічне обґрунтування декарбонізації. Американські компанії "можливо, більше не пишуть слово на літеру "К" з великої літери", – сказав він, маючи на увазі клімат.

"Але якщо є бізнес-обґрунтування для продовження роботи з сонячною енергетикою, батареями чи вітром, і це обґрунтоване, то що ж роблять бізнесмени? Вони намагаються отримати вигоду, і це правильно", – додав єврокомісар.

Нагадаємо, щойно розпочавши свій другий термін на посаді, президент Трамп підписав вихід США з Паризької кліматичної угоди – міжнародного пакту, спрямованого на боротьбу з глобальним потеплінням.

Трамп також виводив США з Паризької угоди під час першого президентського терміну, але цей процес був скасований за президентства Джо Байдена у 2021 році.