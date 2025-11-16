Турция претендует на проведение климатической конференции ООН в 2026 году

Турция соревнуется с Австралией за право провести Конференцию ООН по вопросам изменения климата COP31 в 2026 году и готова провести ее самостоятельно, если не удастся достичь консенсуса по этому вопросу.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AFP сообщил турецкий дипломатический источник.

Сейчас и Австралия, и Турция подали заявку на председательство во время климатической конференции ООН в следующем году. Но организатора должны выбрать консенсусом.

Если Австралия или Турция не отзовут свою заявку или страны каким-то образом не договорятся о совместном председательстве на COP31, обе страны потеряют эту возможность.

Турецкий источник AFP сообщил, что сначала с Австралией удалось достичь взаимопонимания, включая вопросы сопредседательства и совместных встреч на высоком уровне.

Но, добавил собеседник агентства, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в недавнем письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отклонил предварительные договоренности, ссылаясь на правила ООН и опасения, что климатические проблемы Тихоокеанского региона будут преуменьшены.

"Турция продолжает выступать за модель совместного председательства как шаг к укреплению многосторонности, но готова самостоятельно принимать конференцию, если консенсуса достичь не удастся", – сообщил источник AFP.

Напомним, COP30 проходит в Бразилии, причем Соединенные Штаты не направили на конференцию высокопоставленных чиновников.

В ЕС считают, что неучастие топ-чиновников США в климатической конференции ООН является "переломным моментом" и наносит ущерб глобальной климатической политике.