Поліція вважає, що наїзд автобуса на людей у Стокгольмі не був навмисним

Шведська поліція встановила, що водій автобуса, який спричинив смертельну аварію у Стокгольмі 14 листопада, не прагнув навмисне скоїти злочин.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі SVT повідомила речниця поліції Стокгольма Ола Остерлінг.

За словами Остерлінг, правоохоронці переконані, що наїзд автобуса на зупинку "не був навмисним злочином".

Вона додала, що слідство вже допитало близько 20 свідків і планує допитати ще стільки ж.

"Наші слідчі мають більш чітке уявлення про те, що сталося. Воно формується на основі допитів та відеозаписів з різних типів камер – як встановлених на транспортних засобах, так і мобільних", – сказала речниця.

Також Остерлінг розповіла, що поліція працювала над встановленням особи загиблих унаслідок аварії та повідомлення їхнім родичам. Найближчим часом їхні імена планують оприлюднити.

Інцидент стався у п’ятницю близько 15:20 у центральному районі Стокгольма Остермальм, на вулиці Вальхаллавеген. Двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався у зупинку.

Унаслідок аварії троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Водія автобуса, затриманого на місці аварії, відпустили після допиту.