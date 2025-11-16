Полиция считает, что наезд автобуса на людей в Стокгольме не был преднамеренным

Шведская полиция установила, что водитель автобуса, который стал виновником смертельной аварии в Стокгольме 14 ноября, не стремился умышленно совершить преступление.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии SVT сообщила пресс-секретарь полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

По словам Остерлинг, правоохранители убеждены, что наезд автобуса на остановку "не был умышленным преступлением".

Она добавила, что следствие уже допросило около 20 свидетелей и планирует допросить еще столько же.

"Наши следователи имеют более четкое представление о том, что произошло. Оно формируется на основе допросов и видеозаписей с различных типов камер – как установленных на транспортных средствах, так и мобильных", – сказала пресс-секретарь.

Также Остерлинг рассказала, что полиция работала над установлением личности погибших в результате аварии и уведомлением их родственников. В ближайшее время их имена планируют обнародовать.

Инцидент произошел в пятницу около 15:20 в центральном районе Стокгольма Остермальм, на улице Вальхаллавеген. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.

В результате аварии три человека погибли, еще трое получили ранения.

Водителя автобуса, задержанного на месте аварии, отпустили после допроса.