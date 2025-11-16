У Греції уточнили домовленості про оперативне постачання газу до України

Домовленості про постачання природного газу до України з Греції розраховані на перший квартал 2026 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив грецький оператор природного газу DEPA.

У DEPA повідомили, що підписали з українською компанією "Нафтогаз" Декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період з грудня 2025 року по березень 2026 року".

"У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України", – йдеться в пресрелізі.

DEPA додає, що декларація "є важливим кроком у зміцненні регіональної енергетичної співпраці та європейської енергетичної безпеки".

Раніше, оголошуючи про укладання угоди, президент Володимир Зеленський сказав, що поставки газу з Греції до України почнуться у січні 2026 року.

Перед візитом до Афін, де й було оголошено про домовленості про постачання газу, Зеленський анонсував укладання угоди з Грецією щодо енергетики.