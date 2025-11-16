В Греции уточнили договоренности об оперативной поставке газа в Украину

Договоренности о поставках природного газа в Украину из Греции рассчитаны на первый квартал 2026 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил греческий оператор природного газа DEPA.

В DEPA сообщили, что подписали с украинской компанией „Нафтогаз" Декларацию о намерениях по "поставкам природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года".

"В рамках будущего соглашения предусматривается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов через "Маршрут 1", который совместно предоставляют операторы транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", – говорится в пресс-релизе.

DEPA добавляет, что декларация "является важным шагом в укреплении регионального энергетического сотрудничества и европейской энергетической безопасности".

Ранее, объявляя о заключении соглашения, президент Владимир Зеленский сказал, что поставки газа из Греции в Украину начнутся в январе 2026 года.

Перед визитом в Афины, где и было объявлено о договоренностях по поставкам газа, Зеленский анонсировал заключение соглашения с Грецией по энергетике.