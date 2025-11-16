Польща обурилась через аукціон речей жертв Голокосту в Німеччині

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у неділю поговорив з німецьким візаві після повідомлень про плани суперечливого аукціону предметів, що належали жертвам німецьких воєнних злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Раніше стало відомо, що німецький аукціонний дім Felzmann мав у понеділок розпочати продаж приватної колекції, що містить документи та предмети, пов'язані з жертвами німецьких злочинів.

У списку об'єктів зазначено 623 позиції, зокрема лист в'язня Аушвіца до адресата в Кракові (стартова ціна 500 євро) і медичний висновок з концентраційного табору Дахау, що стосується примусової стерилізації в'язня (400 євро).

Глава польського МЗС Радослав Сікорський повідомив у неділю, що мав розмову з очільником зовнішньополітичного відомства Німеччини Йоганном Вадефулем.

"Ми погодилися, що таке зловживання слід запобігти. Посол (Польщі в Німеччині. – Ред.) Ян Томбінський, який протягом кількох днів втручався в цю справу у владі Вестфалії, повідомив мене, що всі артефакти вже зникли з інтернет-сторінки скандального аукціону", – повідомив Сікорський на Х.

Він додав, що польська влада також закликає повернути артефакти до Державного музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Згідно з дослідженням державного інституту опитувань громадської думки CBOS, 63% поляків хочуть, щоб Німеччина виплатила більше репарацій за збитки та шкоду, заподіяні нацистською окупацією їхньої країни під час Другої світової війни з 1939 по 1945 рік.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.