Польша возмутилась из-за аукциона вещей жертв Холокоста в Германии

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в воскресенье поговорил с немецким визави после сообщений о планах спорного аукциона предметов, принадлежавших жертвам немецких военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Ранее стало известно, что немецкий аукционный дом Felzmann должен был в понедельник начать продажу частной коллекции, содержащей документы и предметы, связанные с жертвами немецких преступлений.

В списке объектов указано 623 позиции, в частности письмо заключенного Аушвица адресату в Кракове (стартовая цена 500 евро) и медицинское заключение из концентрационного лагеря Дахау, касающееся принудительной стерилизации заключенного (400 евро).

Глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил в воскресенье, что провел беседу с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоганном Вадефулем.

"Мы согласились, что такое злоупотребление следует предотвратить. Посол (Польши в Германии. – Ред.) Ян Томбинский, который в течение нескольких дней вмешивался в это дело у властей Вестфалии, сообщил мне, что все артефакты уже исчезли с интернет-страницы скандального аукциона", – сообщил Сикорский на Х.

Он добавил, что польские власти также призывают вернуть артефакты в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Согласно исследованию государственного института опросов общественного мнения CBOS, 63% поляков хотят, чтобы Германия выплатила больше репараций за убытки и ущерб, причиненные нацистской оккупацией их страны во время Второй мировой войны с 1939 по 1945 год.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.