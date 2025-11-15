Більшість поляків хоче, щоб Німеччина виплатила більше репарацій за Другу світову

Згідно з дослідженням державного інституту опитувань громадської думки CBOS, 63% поляків хочуть, щоб Німеччина виплатила більше репарацій за збитки та шкоду, заподіяні нацистською окупацією їхньої країни під час Другої світової війни з 1939 по 1945 рік.

Дані опитування наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Це на п'ять процентних пунктів більше, ніж результати того ж опитування два роки тому.

Однак стосовно цього питання існують крайні відмінності залежно від політичної орієнтації респондентів.

Зокрема, серед противників уряду Дональда Туска 85% респондентів підтримують вимогу більших репарацій, тоді як тільки 31% прихильників Туска дотримуються тієї ж думки.

Релігійність, ймовірно, також відіграє певну роль: поляки, які відвідують церкву хоча б раз на місяць, частіше хочуть отримати репарації від Німеччини, ніж ті, хто менш побожний або нерелігійний.

Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.

Однак німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив позицію Німеччини про те, що питання репарацій уже закрите.