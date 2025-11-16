У Швейцарії відкидають критику торговельної угоди зі США: "Душу дияволу не продали"

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен захистив торговельну домовленість, яку влада уклала зі Сполученими Штатами для зниження тарифів на швейцарські товари.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Tegesanzeiger.

Пармелен сказав, що задоволений досягнутою між США та Швейцарією угодою.

"Я пишався б, якби ми знову повернулися до нульових тарифів. Це був довгий шлях, і результат – найкращий, якого ми могли досягти. Перш за все, це дає нам відправну точку для наступних переговорів", – сказав він.

Швейцарський міністр також відкинув критику щодо того, як була укладена угода – зокрема участі керівників швейцарських компаній у лобіюванні США.

"Федеральна рада виконала свої обов'язки. Ми не продали свою душу дияволу. Ми також не відмовилися від своїх повноважень і не делегували їх безпосередньо", – сказав Пармелен.

Федеральна рада Швейцарії цього тижня повідомила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари з 39% до 15%.

Оголошення президента США Дональда Трампа про 39-відсотковий тариф на швейцарський імпорт – суттєво вище, ніж, приміром, для Європейського Союзу – застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.