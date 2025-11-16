В Швейцарии отвергают критику торгового соглашения с США: "Душу дьяволу не продали"

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен защитил торговую договоренность, которую власти заключили с Соединенными Штатами для снижения тарифов на швейцарские товары.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Tegesanzeiger.

Пармелен сказал, что доволен достигнутым между США и Швейцарией соглашением.

"Я был бы горд, если бы мы снова вернулись к нулевым тарифам. Это был долгий путь, и результат – лучший, которого мы могли достичь. Прежде всего, это дает нам отправную точку для следующих переговоров", – сказал он.

Швейцарский министр также отверг критику относительно того, как было заключено соглашение – в частности, участия руководителей швейцарских компаний в лоббировании США.

"Федеральный совет выполнил свои обязанности. Мы не продали свою душу дьяволу. Мы также не отказались от своих полномочий и не делегировали их напрямую", – сказал Пармелен.

Федеральный совет Швейцарии на этой неделе сообщил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары с 39% до 15%.

Объявление президента США Дональда Трампа о 39-процентном тарифе на швейцарский импорт – существенно выше, чем, например, для Европейского Союза – застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли.

В результате некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.