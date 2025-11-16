Суд у Фінляндії відмовився знімати арешт із яхти, повʼязаної з кремлівським олігархом

Швейцарсько-бельгійський бізнесмен безуспішно намагався змусити фінську владу скасувати рішення про конфіскацію розкішної яхти, яку повʼязують із російським олігархом Едуардом Худайнатовим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Предметом спору була 35-метрова прогулянкова яхта Divina Barbara, конфіскована у Фінляндії улітку 2022 року через звʼязок із Едуардом Худайнатовим – російським олігархом, який перебуває в санкційному списку.

Худайнатов є колишнім керівником російського нафтового гіганта "Роснефть" і має тісні зв'язки з нинішнім генеральним директором компанії Ігорем Сечіним, який є близьким соратником господаря Кремля Владіміра Путіна.

У своєму позові швейцарсько-бельгійський бізнесмен, імені якого не уточнюють, стверджував, що Худайнатов навіть опосередковано не контролював яхту Divina Barbara, а справжнім власником є він сам.

Окружний суд фінської провінції Пірканмаа, однак, ухвалив, що докази, представлені бізнесменом, не дають достатньої впевненості в тому, що він є власником судна і здійснює контроль над ним.

На думку суду, докази створювали враження надмірно складного ланцюжка підставних і холдингових компаній, покликаних приховати фактичне право власності на судно.

Худайнатов уже фігурував у справі щодо суперʼяхти Amadea, яку влада США повʼязує з кремлівським олігархом Сулейманов Керімовим. Худайнатов безуспішно намагався довести, що яхта нібито належить йому, аби ускладнити її продаж.

У 2022 році майно Едуарда Худайнатова заморозили в Італії.