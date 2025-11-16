Суд в Финляндии отказался снимать арест с яхты, связанной с кремлевским олигархом

Швейцарско-бельгийский бизнесмен безуспешно пытался заставить финские власти отменить решение о конфискации роскошной яхты, которую связывают с российским олигархом Эдуардом Худайнатовым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Предметом спора была 35-метровая прогулочная яхта Divina Barbara, конфискованная в Финляндии летом 2022 года из-за связи с Эдуардом Худайнатовым – российским олигархом, который находится в санкционном списке.

Худайнатов является бывшим руководителем российского нефтяного гиганта "Роснефть" и имеет тесные связи с нынешним генеральным директором компании Игорем Сечиным, который является близким соратником хозяина Кремля Владимира Путина.

В своем иске швейцарско-бельгийский бизнесмен, имя которого не уточняется, утверждал, что Худайнатов даже опосредованно не контролировал яхту Divina Barbara, а настоящим владельцем является он сам.

Окружной суд финской провинции Пирканмаа, однако, постановил, что доказательства, представленные бизнесменом, не дают достаточной уверенности в том, что он является владельцем судна и осуществляет контроль над ним.

По мнению суда, доказательства создавали впечатление чрезмерно сложной цепочки подставных и холдинговых компаний, призванных скрыть фактическое право собственности на судно.

Худайнатов уже фигурировал в деле о суперъяхте Amadea, которую власти США связывают с кремлевским олигархом Сулейманом Керимовым. Худайнатов безуспешно пытался доказать, что яхта якобы принадлежит ему, чтобы затруднить ее продажу.

В 2022 году имущество Эдуарда Худайнатова заморозили в Италии.