Данія долучиться до проєкту НАТО з розробки єдиного стандарту 155-мм снарядів

Данія у неділю оголосила про приєднання до проєкту НАТО High Visibility Project, який передбачає уніфікацію конструкції артилерійського снаряду калібру 155 мм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підписав декларацію про наміри щодо розробки єдиної конструкції 155-мм снарядів спільно з іншими країнами НАТО.

"За допомогою цього проєкту ми посилюємо як бойову потужність Альянсу на полі бою, так і оборонну промисловість у країнах-членах. Це має вирішальне значення в поточній ситуації в галузі безпеки", – сказав Поульсен.

У Міноборони Данії відзначають, що участь у High Visibility Project може сприяти започаткуванню та посиленню регіональних ініціатив, оскільки Норвегія, Фінляндія та Швеція також приєдналися до проєкту.

"Участь у співпраці, як загалом оцінюється, посилить можливості Данії сприяти задоволенню все більшої потреби в артилерійських боєприпасах у НАТО", – додало оборонне відомство.

Ще у 2023 році НАТО підштовхував країни – члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно сказав, що Альянс скоротив розрив у виробництві боєприпасів із Росією, яка, за його словами, готується до довгострокового протистояння із Заходом.