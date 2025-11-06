Рютте: Росія вже не обганяє НАТО у виробництві боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс скоротив розрив у виробництві боєприпасів із Росією, яка, за його словами, готується до довгострокового протистояння із Заходом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у промові на форумі NATO-Industry Forum у Бухаресті у четвер.

Рютте сказав, що навіть після завершення російської війни проти України "небезпека, яку становить Росія, не зникне".

"У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючим фактором у Європі та світі. І Росія не єдина у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами", – додав він.

Генсек Альянсу в цьому контексті згадав про необхідність нарощування оборонного виробництва, яке б переважало суперників.

"Ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі члени НАТО разом узяті. Але тепер це не так. У всьому Альянсі ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо існуючі. Ми виробляємо більше, ніж за останні десятиліття", – сказав Рютте.

Він додав, що НАТО повинен розвивати цей прогрес в інших сферах – "від високотехнологічної протиповітряної оборони до недорогих перехоплювачів дронів".

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на скликане Владіміром Путіним засідання Ради безпеки.

У червні Рютте казав, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.