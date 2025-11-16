Дания присоединится к проекту НАТО по разработке единого стандарта 155-мм снарядов

Дания в воскресенье объявила о присоединении к проекту НАТО High Visibility Project, который предусматривает унификацию конструкции артиллерийского снаряда калибра 155 мм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен подписал декларацию о намерениях по разработке единой конструкции 155-мм снарядов совместно с другими странами НАТО.

"С помощью этого проекта мы усиливаем как боевую мощь Альянса на поле боя, так и оборонную промышленность в странах-членах. Это имеет решающее значение в текущей ситуации в области безопасности", – сказал Поульсен.

В Минобороны Дании отмечают, что участие в High Visibility Project может способствовать запуску и усилению региональных инициатив, поскольку Норвегия, Финляндия и Швеция также присоединились к проекту.

"Участие в сотрудничестве, как в целом оценивается, усилит возможности Дании способствовать удовлетворению все возрастающей потребности в артиллерийских боеприпасах в НАТО", – добавило оборонное ведомство.

Еще в 2023 году НАТО подталкивал страны – члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно сказал, что Альянс сократил разрыв в производстве боеприпасов с Россией, которая, по его словам, готовится к долгосрочному противостоянию с Западом.