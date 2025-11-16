Міністр уряду Мерца вперше вирушає до Китаю, говоритиме і про війну в Україні

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у неділю сказав, що вважає важливим діалог із Китаєм для вирішення спільних економічних викликів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Клінгбайль поспілкувався із журналістами у Берліні перед візитом до Китаю – першим для міністрів нинішнього німецького уряду під проводом канцлера Фрідріха Мерца.

"Доступ до критично важливої сировини та скорочення надлишкових виробничих потужностей Китаю в таких секторах, як металургія та електромобільність, мають велике значення для економіки та зайнятості в Німеччині", – сказав міністр.

Він додав, що Німеччина не боїться конкуренції з Китаєм, "але вона має бути чесною".

Клінгбайль сказав, що обговорить під час візиту і російську агресію проти України, оскільки конфлікт має далекосяжні наслідки для економіки та стабільності не тільки в Європі, але й у всьому світі.

"Китай відіграє вирішальну роль у припиненні цієї війни", – сказав німецький міністр.

Китай і Німеччина, відповідно друга і третя за величиною економіки світу, традиційно мають тісні відносини, особливо в економічній сфері. Однак останніми роками відносини між країнами погіршилися через безліч питань – від звинувачень Пекіна в недобросовісних торговельних практиках до порушень прав людини.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.

Паралельно парламент Німеччини призначив експертну комісію для перегляду торговельної політики щодо Китаю, прискоривши політику "зниження ризиків".