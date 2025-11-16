Министр правительства Мерца впервые едет в Китай, будет говорить и о войне в Украине

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье сказал, что считает важным диалог с Китаем для решения общих экономических вызовов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Клингбайль пообщался с журналистами в Берлине перед визитом в Китай – первым для министров нынешнего немецкого правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца.

"Доступ к критически важному сырью и сокращение избыточных производственных мощностей Китая в таких секторах, как металлургия и электромобильность, имеют большое значение для экономики и занятости в Германии", – сказал министр.

Он добавил, что Германия не боится конкуренции с Китаем, "но она должна быть честной".

Клингбайль сказал, что обсудит во время визита и российскую агрессию против Украины, поскольку конфликт имеет далеко идущие последствия для экономики и стабильности не только в Европе, но и во всем мире.

"Китай играет решающую роль в прекращении этой войны", – сказал немецкий министр.

Китай и Германия, соответственно вторая и третья по величине экономики мира, традиционно имеют тесные отношения, особенно в экономической сфере. Однако в последние годы отношения между странами ухудшились из-за множества вопросов – от обвинений Пекина в недобросовестных торговых практиках до нарушений прав человека.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было предоставлено достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.

Параллельно парламент Германии назначил экспертную комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Китая, ускорив политику "снижения рисков".